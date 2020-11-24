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Когда это все закончится: россиянам дали совет на Новый год 

Мария Иванова 55 минут назад
Когда это все закончится: россиянам дали совет на Новый год
Фото: ТАСС
Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал россиян реже ходить друг к другу в гости, в том числе во время новогодних каникул. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Рошаля, сейчас невозможно предсказать, произойдет ли всплеск заболеваемости коронавирусом после Нового года.

«Но новогодние праздники отменить невозможно. Я понимаю, что большинство будут проводить Новый год дома, в кругу семьи, что, кстати, неплохо», — сказал доктор.

В то же время он отметил, что россияне любят гулять в новогоднюю ночь, любоваться иллюминацией и украшенными улицами.

«Это запрещать нельзя, иллюминации должны быть, что-то должно радовать глаз. Но [походы в гости], конечно, по возможности надо ограничивать», — подчеркнул Рошаль.

Он призвал россиян соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и других требования Роспотребнадзора.
Как сообщал «Рамблер», ранее замглавы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум полтора года.
По ее мнению, пандемия будет развиваться неравномерно, в разных странах и регионах будут время от времени возникать очаги заболевания.
Пшеничная предупредила, что скачок заболеваемости COVID-19 в России может произойти в феврале-марте, а низких показателей заболеваемости можно ждать не раньше лета 2021-го.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в новогоднюю ночь можно будет гулять по улицам столицы, действующий запрет на массовые мероприятия не касается передвижения по улицам. Глава города объяснял, что организовывать в период пандемии ярмарки и новогодние елки — это «пир во время чумы».
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Общество , Сергей Собянин , Леонид Рошаль , Роспотребнадзор
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