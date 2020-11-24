В России новый максимум по смертности от COVID-19

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Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491, что стало новым максимум с начала пандемии. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее был зарегистрирован 361 летальный исход. Всего, по данным штаба, в стране зафиксировали 37 031 смерть из-за нового заболевания.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 326, до 2 138 828.

Пять дней количество новых случаев заражения превышает 24 тыс. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост составляет около 1,2%.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 23 226, до 1 634 671.

Доля вылечившихся пациентов, согласно данным штаба, составляет 76,4%.