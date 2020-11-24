Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В РФ зарегистрировали 491 смерть из-за коронавируса за сутки. Это максимум за всю пандемию 

ТАСС 1 час назад
В России новый максимум по смертности от COVID-19
Фото: ТАСС
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491, что стало новым максимум с начала пандемии. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Днем ранее был зарегистрирован 361 летальный исход. Всего, по данным штаба, в стране зафиксировали 37 031 смерть из-за нового заболевания.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 326, до 2 138 828.
Пять дней количество новых случаев заражения превышает 24 тыс. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост составляет около 1,2%.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 23 226, до 1 634 671.
Доля вылечившихся пациентов, согласно данным штаба, составляет 76,4%.
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
ТАСС: последние новости
Голикова заявила, что в гражданский оборот выпущено почти 120 тыс. доз вакцины "Спутник V" Голикова заявила, что в гражданский оборот выпущено почти 120 тыс. доз вакцины "Спутник V" "Лукойл" считает необходимым создать в РФ систему торговли квотами на углеродные выбросы "Лукойл" считает необходимым создать в РФ систему торговли квотами на углеродные выбросы "Известия": МЭР предлагает разрешить родителям не собирать справки для получения пособий "Известия": МЭР предлагает разрешить родителям не собирать справки для получения пособий
Комментарии 1
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео задержания организаторов центра «Свидетелей Иеговы»
00:33
Появилось видео задержания организаторов центра «Свидетелей Иеговы»
Происшествия Новости Москвы
Сбитый машиной «пьяный мальчик» из Башкирии попал на видео
02:28
Сбитый машиной «пьяный мальчик» из Башкирии попал на видео
Происшествия
Появилось видео жесткого разгона лагеря мигрантов в Париже
00:44
Появилось видео жесткого разгона лагеря мигрантов в Париже
В мире Происшествия
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
01:20
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
В мире
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
00:58
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
Происшествия
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
00:42
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
00:39
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
В мире
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
00:42
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
Происшествия
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
00:34
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
Происшествия
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
02:33
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение