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Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России 

Прайм и ещё 10 1 час назад
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета уполномоченных по правам человека дала оценку ситуации с COVID-19 в России, а также сообщила, что до конца года планируется произвести более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V". Более 117 тысяч доз уже выпущены в оборот, заявила вице-премьер.
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Выступая на заседании координационного совета, Голикова напомнила, что против новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день в РФ зарегистрировано две вакцины, помимо спутника это "ЭпиВакКорона", разработанная Новосибирским научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Еще одна вакцина разрабатывается и проходит стадию клинических исследований Научным центром имени Чумакова Минобрнауки России, эти клинические исследования планируется завершить до конца декабря этого года, отметила она.

"С момента государственной регистрации вакцины "Спутник V" в гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз вакцины, производителями планируется произвести до конца этого года более 2 миллионов доз. Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников", — сказала Голикова.

Вице-премьер также добавила, что суточный показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 1 октября по 23 ноября увеличился в России в 2,8 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"С 1 октября по 23 ноября сего года суточный показатель по стране в среднем увеличился в 2,8 раза — с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения", — сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

В 32 регионах страны заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения превышает средний уровень по России. При этом в России занято 78,2% коечного фонда, в 43 регионах загруженность выше среднего, в шести субъектах ситуация наиболее критичная. "Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область — 92%, Орловская область — 92,7%, Республика Коми — 90,6%, Мордовия — 92,1%, Республика Крым — 93,6% и город Санкт Петербург — 90,3%", — сообщила Голикова.

"Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Росийской Федерации вакцинация носит добровольный характер", — сказала вице-премьер РФ.

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Общество , Видео , Татьяна Голикова , Роспотребнадзор , Минобрнауки
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