Он отметил, что выступает «абсолютно против» такого нововведения и считает его абсурдным с точки зрения медицины. Депутат пояснил, что организм людей по-разному реагирует на вакцину — у одних может выработаться много антител и на долгое время, у других мало, и их хватит всего на месяц, у третьих может не появиться никаких антител.

«С точки зрения администрирования, это может в какой-то степени — на 30 процентов — быть точным, а все остальное — это ложное представление о том, что наличие такого паспорта гарантирует то, что человек не может заболеть или перенести вирус другим людям», — сказал Петров.

Действенной заменой такого «паспорта» может стать свежая справка о наличии антител, считает парламентарий. По его словам, такой документ дает более точное представление о состоянии здоровья человека.

Ранее издание The Sunday Times сообщало , что власти Великобритании задумались над введением «ковидных паспортов» для свободного передвижения вакцинированных и решение об этом может быть озвучено в парламенте в ближайшее время.