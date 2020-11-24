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В Госдуме ответили на идею ввести «ковидные паспорта» для вакцинированных 

Lenta.ru 35 минут назад
В комитете Госдумы по охране здоровья не одобряют введение «ковидных паспортов» для привитых от коронавируса россиян. Эту идею в разговоре с агентством «Москва» прокомментировал член комитета Александр Петров.
Он отметил, что выступает «абсолютно против» такого нововведения и считает его абсурдным с точки зрения медицины. Депутат пояснил, что организм людей по-разному реагирует на вакцину — у одних может выработаться много антител и на долгое время, у других мало, и их хватит всего на месяц, у третьих может не появиться никаких антител.

«С точки зрения администрирования, это может в какой-то степени — на 30 процентов — быть точным, а все остальное — это ложное представление о том, что наличие такого паспорта гарантирует то, что человек не может заболеть или перенести вирус другим людям», — сказал Петров.

Действенной заменой такого «паспорта» может стать свежая справка о наличии антител, считает парламентарий. По его словам, такой документ дает более точное представление о состоянии здоровья человека.
Ранее издание The Sunday Times сообщало, что власти Великобритании задумались над введением «ковидных паспортов» для свободного передвижения вакцинированных и решение об этом может быть озвучено в парламенте в ближайшее время.
В мае глава Минздрава Михаил Мурашко говорил о возможном появлении в России «паспорта иммунитета». Он указывал, что данные о зараженных коронавирусом гражданах содержатся в специальной базе, туда же вносится информация о госпитализированных с признаками пневмонии и о контактировавших с больными.
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Комментарии 3
Общество , Видео , Михаил Мурашко , Александр Петров , Минздрав РФ , Госдума , АГН "Москва" , Великобритания
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