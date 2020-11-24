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Симоньян захотела вернуть Российскую империю 

Артём Кульша 36 минут назад
Симоньян захотела вернуть Российскую империю
Фото: ТАСС
Журналистка Маргарита Симоньян хотела бы вернуть Российскую империю. Об этом она сообщила в своем телеграме.
Вчера она заявила, что после присоединения Крыма в 2014 году в московских гостиных началась волна обсуждений, кто хочет, а кто не хочет вернуть Советский Союз. Журналистка рассказала, что сейчас началась вторая волна, не уточнив причин, но, возможно, подразумевая ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Я бы не хотела вернуть Советский Союз. Я бы хотела вернуть Российскую империю», — сообщила она.

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении.
9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Путиным о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.

«Боевые действия в Карабахе прекращены. Спасибо, родненькая. Спасибо, матушка. Как всегда», — написала Симоньян в своем телеграме на следующий день, вероятно, обращаясь к России.

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Общество , Ильхам Алиев , Маргарита Симоньян , Никол Пашинян
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