Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Надо полным идиотом быть»: Сатановский оценил воззвание Богдана к Путину 

News.ru 26 минут назад
Сатановский оценил воззвание Богдана к Путину
Фото: satanovskiie/Instagram.com
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в интервью журналистке Ксении Собчак, в котором он призвал президента России Владимира Путина «сделать шаг назад» и не требовать от Киева выполнения Минских соглашений.
В своём telegram-канале Сатановский перевёл заявление Богдана «на простой русский язык» и отметил, что Киев настолько часто «кидал» Москву с Минскими соглашениями, что больше не может этого делать из-за неудобства перед Европой, которая «даёт деньги». Этим и продиктован призыв экс-главы офиса Владимира Зеленского больше не требоваться от Украины выполнения обязательств.

То есть так один Зеленский в этой ситуации дурак дураком, что ему и с профессиональной точки зрения подходит. Клоун, он и есть клоун, сколько президентом ни притворяется. А так ещё и Путин к нему должен в этом качестве присоединиться. Поскольку, чтобы идти на такое, надо полным идиотом быть, — написал Сатановский.

Если же речь идёт о том, что необходимо переподписать Минские соглашения, то Россия может это сделать, отметил политолог. Только речь буде не о Минских, а Беловежских соглашениях, что автоматически вызовет присоединение к РФ ранее отошедшей к Украине территории. Киев при этом может пойти по пути возврата долгов России и закончить антироссийскую политику, считает Сатановский.

Хотят — пересмотрим. Правда, тогда не слишком понятно, что это за государство такое, Украина, и кто такой Зеленский, но, может, ему на «Мосфильме» ставку предложат? И даже формат переподписания ясен, — отметил он.

Как сообщал NEWS.ru, экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан ранее дал интервью Ксении Собчак, в котором признался, что Киев «кинул» Москву по Минским соглашениям, а также призвал президента России Владимира Путина проявить себя в качестве сильного лидера и «сделать шаг назад», то есть не требовать от Украины выполнения Минских соглашений.
По мнению Богдана, на смену им должен прийти некий «компромисс». Член команды Зеленского также признал, что Киев так и не сформировал рабочую группу по прямым переговорам с представителями провозглашённых республик Донбасса.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
News.ru: последние новости
Родителей могут избавить от сбора справок для пособий на ребёнка Родителей могут избавить от сбора справок для пособий на ребёнка Губерниев может заменить погибшего Колтового в программе «Звёзды сошлись» Губерниев может заменить погибшего Колтового в программе «Звёзды сошлись» Датские медики заявили о низкой эффективности масок при COVID-19 Датские медики заявили о низкой эффективности масок при COVID-19
Комментарии 21
Общество , Политика , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Евгений Сатановский , Ксения Собчак , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
00:42
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
Происшествия
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
00:34
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
Происшествия
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
02:33
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
Происшествия
Появилось видео спасения гусыни в Москве
00:25
Появилось видео спасения гусыни в Москве
Происшествия
Появилось видео доставки спецтехники в Карабах
00:54
Появилось видео доставки спецтехники в Карабах
Армия
Приключения Байдена в СССР, попавшие на видео
02:33
Приключения Байдена в СССР, попавшие на видео
Политика
Появилось видео последствий стихии в Приморье
01:25
Появилось видео последствий стихии в Приморье
Погода
Полевые кухни во Владивостоке попали на видео
00:25
Полевые кухни во Владивостоке попали на видео
Происшествия
Выписка пациентов из госпиталя ЦВО попала на видео
Общество
Появилось видео с новым циклоном, идущим на Москву
00:54
Появилось видео с новым циклоном, идущим на Москву
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение