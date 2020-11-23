Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

В РФ призвали запретить чаты родителей после драки

Вероника Полынина
16 минут назад
Профсоюз работников образования «Учитель» призвал запретить родительские чаты после массовой драки родителей в Санкт-Петербурге из-за ссоры в WhatsApp, пишет Znak.com.
В РФ призвали запретить чаты родителей
Фото: ТАССТАСС
По мнению сопредседателя профсоюза Марины Балуевой, «наши люди не умеют вести диалог», поэтому родительские форумы необходимо модерировать.
Балуева призвала отказаться от чатов в популярных мессенджерах и перенести их на площадку, где будет присутствовать модератор.
«Совсем запретить чаты нельзя, потому что родители имеют право участвовать и в воспитании своих детей, и оказывать влияние на школу», — считает Балуева.
Как писал «Рамблер», 22 ноября в Санкт-Петербурге произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали родители школьников, поссорившиеся в чате. В начале ноября в Волгограде погиб отец-одиночка. Его избили до смерти родственники одноклассницы его дочери после перепалки в родительском чате.
В Кисловодске возбуждено уголовное дело в отношении председателя родительского комитета, которая целый год травила одноклассницу своей дочери в школьных чатах и при личном общении, из-за чего девочка попыталась свести счеты с жизнью.
Общество,Санкт-Петербург,Россия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители