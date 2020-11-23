В РФ призвали запретить чаты родителей

Профсоюз работников образования «Учитель» призвал запретить родительские чаты после массовой драки родителей в Санкт-Петербурге из-за ссоры в WhatsApp, пишет Znak.com.

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По мнению сопредседателя профсоюза Марины Балуевой, «наши люди не умеют вести диалог», поэтому родительские форумы необходимо модерировать.

Балуева призвала отказаться от чатов в популярных мессенджерах и перенести их на площадку, где будет присутствовать модератор.

«Совсем запретить чаты нельзя, потому что родители имеют право участвовать и в воспитании своих детей, и оказывать влияние на школу», — считает Балуева.

Как писал «Рамблер», 22 ноября в Санкт-Петербурге произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали родители школьников, поссорившиеся в чате. В начале ноября в Волгограде погиб отец-одиночка. Его избили до смерти родственники одноклассницы его дочери после перепалки в родительском чате.