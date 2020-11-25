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Добровинский поможет Рогозину с иском к СМИ 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Добровинский поможет Рогозину
Фото: РИА Новости
Глава адвокатской конторы "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что будет представлять гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в суде по иску к СМИ о защите чести и достоинства.
Как ранее сообщила РИА Новости пресс-секретарь Останкинского суда Кристина Явкина, Рогозин подал иск на 300 тысяч рублей о защите чести и достоинства к изданиям, опубликовавшим критические комментарии в его адрес. Речь идет об опубликованной в 2018 году статье. Согласно материалам суда, ответчиками по иску выступают ИД "Аргументы недели", ООО "Неоход-медиа", ООО "ПремьерМедиаИнвест", а также два физических лица. Заседание по делу назначено на 15 декабря.

"Представлять Дмитрия Рогозина в суде по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации буду я со своей коллегой Мариной Дубровской. Марина — мой давний партнер по многим резонансным делам, например, дело о чести и достоинстве Филиппа Киркорова против Дидье Маруани и Жильбера Синуэ", — заявил Добровинский, который был лишен на два года адвокатского статуса после процесса по делу актера Михаила Ефремова.

В 2019 году сообщалось, что Рогозин подал иски на несколько интернет-ресурсов.
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Общество , Москва
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