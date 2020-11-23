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«А ты идиот»: Джигурда и Добровинский устроили перепалку 

Вероника Полынина 1 час назад
Актер Никита Джигурда и лишенный статуса адвокат Александр Добровинский устроили перепалку возле здания Хамовнического суда в Москве, где сегодня рассматривался гражданский иск семьи Сергея Захарова к Михаилу Ефремову о возмещении морального вреда. Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

«Добровинский лжец! Лжец и мошенник!» — крикнул Джигурда Добровинскому. «А ты идиот», — ответил ему адвокат и направился к машине. «Ты знаешь почему! Я статуса тебя лишил!» — не унимался Джигурда до тех пор, пока Добровинский не скрылся в машине.

Как писал «Рамблер», во время судебного процесса над Михаилом Ефремовым его товарищ Никита Джигурда настаивал на том, что Ефремова подставили, а за рулем его автомобиля находился не сам артист, а женщина с 36-м размером ноги.
Он также призывал актрису Дарью Белоусову, которую СМИ называли любовницей Ефремова, прийти в суд и рассказать, кто заставил ее «угрозами или шантажом» участвовать в этой «заказухе».
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Общество , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Сергей Захаров , Дарья Белоусова
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