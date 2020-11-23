«Добровинский лжец! Лжец и мошенник!» — крикнул Джигурда Добровинскому. «А ты идиот», — ответил ему адвокат и направился к машине. «Ты знаешь почему! Я статуса тебя лишил!» — не унимался Джигурда до тех пор, пока Добровинский не скрылся в машине.