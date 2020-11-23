Россиянам увеличат еще один штраф

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, повышающий штрафы для граждан за неповиновение в ходе митинга сотрудникам Росгвардии и полиции. Текст документа в понедельник размещен в думской электронной базе данных.

Минобороны, Согласно инициативе, повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ ФСИН , если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 70 тысяч до 200 тысяч рублей.

Сейчас максимальные штрафы за это составляют для граждан 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20 тысяч рублей, для юрлиц — 100 тысяч рублей.