В Сочи «задымилось» море 

На прошедших выходных, как сообщал «Рамблер», в Сочи похолодало и прошел сильный дождь. Сегодня утром в городе над водами Черного моря местные жители и туристы заметили туман. Некоторые пользователи социальных сетей сравнили его с парным молоком, некоторые другие написали, что вода будто задымилась.

«Это никакая не аномалия — бояться нечего», — сообщает «Комсомольская правда».

Это явление называют парящим морем. Пар над морем возникает в результате соприкосновения холодного воздуха (+1…+2 градуса) с теплой водой (+16 градусов).

На днях ученые анонсировали максимальное за 800 лет сближение Сатурна и Юпитера. В день зимнего солнцестояния 21 декабря сразу после захода солнца планеты появятся в ночном небе Земли настолько близко, насколько не были с 4 марта 1226 года. Они будут выглядеть как двойная планета, разделенная лишь одной пятой диаметра полной Луны.

Сатурн и Юпитер появятся в небе примерно на час, по истечении которого опустятся за горизонт. Это явление можно будет наблюдать в любой точке Земли, если позволит погода, но лучшие условия для просмотра будут вблизи экватора.