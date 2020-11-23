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В Сочи «задымилось» море 

Артём Кульша 1 час назад
В Сочи «задымилось» море
Фото: Рамблер
В Сочи «задымились» воды Черного моря. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
На прошедших выходных, как сообщал «Рамблер», в Сочи похолодало и прошел сильный дождь. Сегодня утром в городе над водами Черного моря местные жители и туристы заметили туман. Некоторые пользователи социальных сетей сравнили его с парным молоком, некоторые другие написали, что вода будто задымилась.

«Это никакая не аномалия — бояться нечего», — сообщает «Комсомольская правда».

Это явление называют парящим морем. Пар над морем возникает в результате соприкосновения холодного воздуха (+1…+2 градуса) с теплой водой (+16 градусов).
На днях ученые анонсировали максимальное за 800 лет сближение Сатурна и Юпитера. В день зимнего солнцестояния 21 декабря сразу после захода солнца планеты появятся в ночном небе Земли настолько близко, насколько не были с 4 марта 1226 года. Они будут выглядеть как двойная планета, разделенная лишь одной пятой диаметра полной Луны.
Сатурн и Юпитер появятся в небе примерно на час, по истечении которого опустятся за горизонт. Это явление можно будет наблюдать в любой точке Земли, если позволит погода, но лучшие условия для просмотра будут вблизи экватора.
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Общество , Комсомольская правда
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