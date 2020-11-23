«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи 

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Туристка в Сочи запечатлела на камеру необычное явление — над поверхностью воды поднимается густой белый пар. Запись опубликована в ее Instagram -аккаунте. Снявшая природную аномалию отдыхающая назвала ее «парящим морем».

«Мое волшебное доброе утро. Впервые увидеть парящее море. Завораживает», — прокомментировала видео девушка.

Возникновение пара ученые объясняют тем, что холодный воздух соприкасается с еще не остывшей морской поверхностью.

Сейчас температура воздуха в Сочи опустилась до 1-2 градусов тепла, но вода в море еще не успела остыть.