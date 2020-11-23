Решена судьба квартиры Джигарханяна

"Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии. Это была благодарность за то, что я предоставил ему пожизненное проживание. У меня есть видеозапись, где мы заключаем такой договор", — цитирует бизнесмена сайт kp.ru.