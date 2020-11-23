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Владелец рассказал о судьбе квартиры Джигарханяна 

Газета.Ru 1 час назад
Решена судьба квартиры Джигарханяна
Фото: ТАСС
Бизнесмен Юрий Растегин, владеющий половиной квартиры артиста Армена Джигарханяна, рассказал о дальнейшей судьбе недвижимости. Предприниматель приобрел часть квартиры четыре года назад и предоставил Джигарханяну жилье на правах бессрочной и безвозмездной аренды. По словам Растегина, он хочет обустроить в квартире актера музей.

"Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии. Это была благодарность за то, что я предоставил ему пожизненное проживание. У меня есть видеозапись, где мы заключаем такой договор", — цитирует бизнесмена сайт kp.ru.

Он планирует, что в музее будут проходить культурные мероприятия, творческие встречи для небольшой аудитории или студийные записи. С владелицей второй части квартиры, экс-супругой Джигарханяна Татьяной Власовой, предприниматель эти планы еще обсуждает.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека на фоне других хронических заболеваний. Официально причина смерти не сообщалась.
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Общество , Татьяна Власова , Армен Джигарханян
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