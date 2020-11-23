Решена судьба квартиры Джигарханяна

Бизнесмен Юрий Растегин, владеющий половиной квартиры артиста Армена Джигарханяна, рассказал о дальнейшей судьбе недвижимости. Предприниматель приобрел часть квартиры четыре года назад и предоставил Джигарханяну жилье на правах бессрочной и безвозмездной аренды. По словам Растегина, он хочет обустроить в квартире актера музей.
"Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии. Это была благодарность за то, что я предоставил ему пожизненное проживание. У меня есть видеозапись, где мы заключаем такой договор", — цитирует бизнесмена сайт kp.ru.
Он планирует, что в музее будут проходить культурные мероприятия, творческие встречи для небольшой аудитории или студийные записи. С владелицей второй части квартиры, экс-супругой Джигарханяна Татьяной Власовой, предприниматель эти планы еще обсуждает.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека на фоне других хронических заболеваний. Официально причина смерти не сообщалась.