Мать Ефремова обратилась к митрополиту Белгородскому

Помощник митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна в беседе с изданием "Подъем" рассказал, как артист попал на молебен в СИЗО-3. По его словам, между митрополией и изолятором заключено соглашение, в рамках периодически совершаются богослужения.

"В этот раз был отслужен молебен. И заключенные, и сотрудник поучаствовали — насколько позволяло пространство. Человек 15 было. Никто не хотел рекламировать, что там был Михаил Ефремов, но две фотографии попали в сеть", — объяснил появление снимков с Ефремовым и священнослужителями в сети помощник.

На молебен, уточнил он, пустили тех, кто прошел карантин.

"Тем более владыка Иоанн очень хорошо знаком с Аллой Борисовной Покровской, матерью Михаила Ефремова. Она его очень просила присмотреть за Михаилом. Это известный факт", — заключил помощник митрополита.