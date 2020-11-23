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Когда это все закончится: россиян ждет подорожание ЖКХ 

Мария Иванова 35 минут назад
В 2021 году стоимость коммунальных услуг в России вырастет более чем на четыре процента. Как пишет «Московский комсомолец», к росту тарифов прибавится отмена моратория на штрафы и отключение услуг за неуплату.
Специалист в сфере ЖКХ, глава Организации народного контроля Наталья Чернышева напомнила, что цены обычно повышают на четыре-шесть процентов с 1 июля. По ее данным, в 2020-м рост тарифов составил от 2,5 до 6,5 процента в разных регионах.
Чернышева подчеркнула, что в случае отмены моратория на наказания за неуплату множество российских семей окажутся в сложной ситуации из-за долгов.

«Штрафы — еще не самое большое зло (при счетах примерно в пять тысяч рублей они составят за несколько месяцев около ста рублей). Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», — предупредила эксперт.

Как писал «Рамблер», до 1 января 2021 года российским предприятиям ЖКХ запретили требовать с граждан пени, неустойки и штрафы за несвоевременную или неполную оплату «коммуналки».
Также до начала следующего года власти запретили отключать электричество/воду и приостанавливать оказание других услуг в случае их неполной оплаты. Эти меры были приняты для поддержки граждан во время пандемии.
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Общество , Видео , Наталья Чернышева , Московский комсомолец
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