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Минпросвещения опровергло отмену ЕГЭ из-за коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Минпросвещения опровергло отмену ЕГЭ
Фото: ТАСС
Отмена единого государственного экзамена в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Отмена ЕГЭ не обсуждается», — цитирует ТАСС Кравцова.

По его словам, решение о проведении новогодних утренников в российских школах и детсадах остается за регионами.

«Все зависит от эпидемиологической ситуации, и решения принимаются на уровне оперативных штабов регионов», — заявил Кравцов.

Он добавил, что массовых вспышек коронавирусной инфекции на сегодня в школах России не наблюдается.
Напомним, в октябре глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями заявил, что вопрос о введении итоговой аттестации в четвертых классах не рассматривается и не обсуждается.
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Общество , Образование , Анзор Музаев , Сергей Кравцов , Рособрнадзор , ИТАР-ТАСС
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