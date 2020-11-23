Минпросвещения опровергло отмену ЕГЭ

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Отмена единого государственного экзамена в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается, заявил министр просвещения Сергей Кравцов

«Отмена ЕГЭ не обсуждается», — цитирует ТАСС Кравцова.

По его словам, решение о проведении новогодних утренников в российских школах и детсадах остается за регионами.

«Все зависит от эпидемиологической ситуации, и решения принимаются на уровне оперативных штабов регионов», — заявил Кравцов.

Он добавил, что массовых вспышек коронавирусной инфекции на сегодня в школах России не наблюдается.