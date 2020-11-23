Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Россияне смогут доехать из Москвы в Санкт-Петербург за два часа 

Российская Газета и ещё 6 5 часов назад
Россияне смогут доехать из Москвы в Петербург за два часа
Фото: РИА Новости
Доехать из Москвы в Санкт-Петербург можно будет за два часа после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ), рассказал генеральный директор — председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

"Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое "новое метро" появится в Москве", — сравнил Белозеров МЦД и ВСМ (цитата по РИА Новости). Белозеров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в открытии станции "Ховрино" Октябрьской железной дороги.

Как отметил глава РЖД, открыта новая интермодальная станция, которая выполняет функции связи между районами города и разными видами транспорта. Также, рассказал Белозеров, здесь скоро появится высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом, которое также можно назвать "диаметром" для определенной части страны, заметил Белозеров.
Время в пути по ВСМ сократится в два раза по сравнению с курсирующими сейчас "Сапсанами".
Ранее о преимуществах ВСМ в интервью "Российской газете" рассказывал вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
Российская Газета: последние новости
Штрафы за неповиновение полиции на митингах могут вырасти в разы Штрафы за неповиновение полиции на митингах могут вырасти в разы Власти Китая ввели карантин в городе на границе с Россией Власти Китая ввели карантин в городе на границе с Россией Коронавирус вышел на третье место среди причин смертности в Швеции Коронавирус вышел на третье место среди причин смертности в Швеции
Комментарии
Общество , Новости Москвы , Павел Чистяков , Сергей Собянин , Олег Белозеров , РЖД , РИА Новости , "Российская газета" , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
00:15
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
В мире Наука и техника
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
01:12
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
В мире
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
01:24
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
В мире Общество
Акция протеста в Минске попала на видео
01:48
Акция протеста в Минске попала на видео
Общество Происшествия
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
03:09
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
В мире Происшествия
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
02:15
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
Общество
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
00:31
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
Происшествия
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
01:08
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
Происшествия Криминал
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
00:20
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
Общество
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
01:24
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение