Россияне смогут доехать из Москвы в Петербург за два часа

"Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое "новое метро" появится в Москве", — сравнил Белозеров МЦД и ВСМ (цитата по РИА Новости). Белозеров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в открытии станции "Ховрино" Октябрьской железной дороги.

Как отметил глава РЖД, открыта новая интермодальная станция, которая выполняет функции связи между районами города и разными видами транспорта. Также, рассказал Белозеров, здесь скоро появится высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом, которое также можно назвать "диаметром" для определенной части страны, заметил Белозеров.

Время в пути по ВСМ сократится в два раза по сравнению с курсирующими сейчас "Сапсанами".