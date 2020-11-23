В России появятся «курортные моногорода»

"В настоящее время в законодательстве отсутствуют возможности для предоставления мер государственной поддержки городам, в основе экономической деятельности которых преобладают санаторно-курортная деятельность или оказание туристских услуг. К таким курортным моногородам уже сегодня могут быть отнесены и Кисловодск, и Таганрог, и Анапа, и Туапсе, и Сочи, и многие другие города по всей стране, которые живут туризмом в силу природно-климатических или других региональных особенностей", — сказал Пайкин в ходе заседания круглого стола в СФ о проблемах восстановления и развития туризма в условиях преодоления последствий коронавирусной инфекции.