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В законодательстве могут закрепить понятие «курортный моногород» 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
В России появятся «курортные моногорода»
Фото: ТАСС
Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил закрепить в законодательстве понятие "курортный моногород" для городов типа Кисловодска и Сочи и выработать комплекс мер поддержки таких городов.

"В настоящее время в законодательстве отсутствуют возможности для предоставления мер государственной поддержки городам, в основе экономической деятельности которых преобладают санаторно-курортная деятельность или оказание туристских услуг. К таким курортным моногородам уже сегодня могут быть отнесены и Кисловодск, и Таганрог, и Анапа, и Туапсе, и Сочи, и многие другие города по всей стране, которые живут туризмом в силу природно-климатических или других региональных особенностей", — сказал Пайкин в ходе заседания круглого стола в СФ о проблемах восстановления и развития туризма в условиях преодоления последствий коронавирусной инфекции.

По словам Пайкина, города-курорты юридически к моногородам не относятся и не могут получить те меры поддержки, которые предусмотрены для городов, обладающих подобным статусом.

"Я предлагаю совместно поработать над введением понятия "курортный моногород", определением критериев отнесения городов-курортов к таким моногородам и формированием возможных мер поддержки для них. Подобные стратегические предложения позволят не только сегодня, но и в перспективе реализовывать амбициозные цели по развитию внутреннего регионального туризма в нашей стране", — заключил глава комитета.

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Общество , Борис Пайкин , Госдума , Совет Федерации , Анапа , Кисловодск , Краснодарский Край , Республика Крым , Ростовская Область , Сочи , Ставропольский Край , Таганрог , Туапсе
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