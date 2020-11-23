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Москва уступила Колыме в рейтинге социального благополучия 

Говорит Москва и ещё 2 1 час назад
Жизнь на Колыме оказалась благополучнее московской
Фото: ТАСС
Список составил Фонд развития гражданского общества на основе соотношения средних зарплат к стоимости региональной потребкорзины.
Среднемесячная зарплата в ЯНАО составила 100 тысяч 890 рублей, а траты на базовый набор продуктов и коммунальные услуги — 19 тысяч 667 рублей.
На втором месте Сахалин с зарплатой почти 87 тысяч рублей и корзиной за 20 тысяч рублей. Далее следуют Ненецкий округ и Чукотка. Магаданская область оказалась на пятой позиции, там среднемесячный доход 90 тысяч рублей, а потребкорзина стоит 23500.
В Москве при зарплате 90 тысяч 304 рубля потребкорзина обходится почти в 24 тысячи рублей.
На последнем, 25 месте, оказалась Свердловская область со среднемесячной зарплатой в 41 тысячу рублей и корзиной в 15700.
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Общество , ФоРГО , Магаданская Область , Москва , Свердловская Область
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