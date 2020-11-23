Жизнь на Колыме оказалась благополучнее московской

Список составил Фонд развития гражданского общества на основе соотношения средних зарплат к стоимости региональной потребкорзины.

Среднемесячная зарплата в ЯНАО составила 100 тысяч 890 рублей, а траты на базовый набор продуктов и коммунальные услуги — 19 тысяч 667 рублей.

На втором месте Сахалин с зарплатой почти 87 тысяч рублей и корзиной за 20 тысяч рублей. Далее следуют Ненецкий округ и Чукотка. Магаданская область оказалась на пятой позиции, там среднемесячный доход 90 тысяч рублей, а потребкорзина стоит 23500.

В Москве при зарплате 90 тысяч 304 рубля потребкорзина обходится почти в 24 тысячи рублей.

На последнем, 25 месте, оказалась Свердловская область со среднемесячной зарплатой в 41 тысячу рублей и корзиной в 15700.