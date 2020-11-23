Охлобыстин впечатлился исповедью Ефремова в СИЗО 

Актер Михаил Ефремов посетил молебен в храме, расположенном на территории белгородского СИЗО, исповедался и причастился. Его друг Иван Охлобыстин, который является отлученным от служб священником, отреагировал на событие на своей странице в Instagram.
20 ноября, как сообщал «Рамблер», в СИЗО №3 Белгорода прибыл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Молебен посетило руководство исправительного учреждения и ожидающий отправку в колонию Михаил Ефремов. Иоанн провел богослужение, исповедал его участников и причастил. После этого митрополит сфотографировался со «звездным заключенным». Снимок впоследствии появился на сайте белгородской митрополии. Это же фото на своей странице в Instagram выложил актер Иван Охлобыстин.
«Любимый кум и владыка Белгородский Иоанн», — подписал пост артист (орфография и пунктуация автора сохранены –прим. ред.).
Подписчики Охлобыстина бурно отреагировали на его публикацию. Некоторые обратили внимание на то, что тюрьма, как это ни странно, пошла артисту на пользу.
«Ефремов в завязке посвежел», — написал пользователь под ником yasnoe_utro.
Многие заметили, что митрополит Иоанн очень похож на популярного российского актера Сергея Безрукова. Этот факт стал основой для шуток.
«Ефремов не сидит. Это всё МОСФИЛЬМ! Безруков гений!» — отметил erdeledizel
«Саша белый уже не тот», — подчеркнул helgozavrrr.
Иван Охлобыстин заявлял в интервью, что является близким другом Ефремову и будет поддерживать его всегда. По его словам, у него с артистом есть связь, которую не способны нарушить на Уголовный кодекс, ни «нормальные человеческие представления о морали».