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Охлобыстин впечатлился исповедью Ефремова в СИЗО 

Павел Тиунов 17 минут назад
Охлобыстин впечатлился исповедью Ефремова в СИЗО
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов посетил молебен в храме, расположенном на территории белгородского СИЗО, исповедался и причастился. Его друг Иван Охлобыстин, который является отлученным от служб священником, отреагировал на событие на своей странице в Instagram.
20 ноября, как сообщал «Рамблер», в СИЗО №3 Белгорода прибыл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Молебен посетило руководство исправительного учреждения и ожидающий отправку в колонию Михаил Ефремов. Иоанн провел богослужение, исповедал его участников и причастил. После этого митрополит сфотографировался со «звездным заключенным». Снимок впоследствии появился на сайте белгородской митрополии. Это же фото на своей странице в Instagram выложил актер Иван Охлобыстин.

«Любимый кум и владыка Белгородский Иоанн», — подписал пост артист (орфография и пунктуация автора сохранены –прим. ред.).

Подписчики Охлобыстина бурно отреагировали на его публикацию. Некоторые обратили внимание на то, что тюрьма, как это ни странно, пошла артисту на пользу.

«Ефремов в завязке посвежел», — написал пользователь под ником yasnoe_utro.

Многие заметили, что митрополит Иоанн очень похож на популярного российского актера Сергея Безрукова. Этот факт стал основой для шуток.

«Ефремов не сидит. Это всё МОСФИЛЬМ! Безруков гений!» — отметил erdeledizel

«Саша белый уже не тот», — подчеркнул helgozavrrr.

Иван Охлобыстин заявлял в интервью, что является близким другом Ефремову и будет поддерживать его всегда. По его словам, у него с артистом есть связь, которую не способны нарушить на Уголовный кодекс, ни «нормальные человеческие представления о морали».
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , ФСИН
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