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Изменились правила лечения больных коронавирусом россиян 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
В РФ изменились правила лечения больных коронавирусом
Фото: РИА Новости
В понедельник, 23 ноября, вступил в силу приказ министерства здравоохранения о лечении больных коронавирусом с помощью телемедицинских технологий.
Платформой выступят портал госуслуг и информационные системы в сфере здравоохранения. В удаленном формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные, пишет «Парламентская газета».
В электронном виде будут заполнять и медкарты пациентов. После онлайн-консультации врач может принять решение о необходимости очного осмотра.
При этом в таком формате разрешат наблюдать пациентов не только с COVID-19, но и с внебольничной пневмонией, ОРВИ и гриппом.
За минувшие сутки в России выявлено 25 173 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Минздрав РФ , Парламентская газета
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