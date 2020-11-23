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В Приморье мост на остров Русский остается закрытым из-за обледенения 

Газета.Ru и ещё 3 3 часа назад
В Приморье мост на остров Русский остается закрытым
Фото: Газета.Ru
В Приморском крае остается закрытым мост на остров Русский из-за обледенения вант. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Ожидается, что движение по мосту возобновится к 25 ноября — к этому времени ванты должны будут очищены ото льда, падающего на проезжую часть.
Ранее власти Приморья организовали паромную переправу с острова на время закрытия моста. Всего за 21 и 22 ноября было перевезено 3517 пассажиров и 501 автомобиль. Уточняется, что паром ходит с 7.00 по местному времени и до поздней ночи.
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Общество , Приморский Край
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