Несмотря на коронавирусные ограничения, в отделении Министерства иностранных дел Российской Федерации в Нахабино решили провести новогоднюю вечеринку. При этом на проведение мероприятия будет выделено 5 миллионов рублей. На эту вечеринку может попасть любой желающий. Стоимость входного билета составит от 66 до 127 тысяч рублей. Ранее в Подмосковье был введен запрет на работу любых клубов и баров с 00:00 до 08:00. Об этом запрете вице-премьер Голикова докладывала Путину. А соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В документе уточняется, что под развлекательными мероприятиями понимаются «коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия».
Появилось видео подробностей вечеринки в МИД
Общество , Видео , Андрей Воробьев , МИД
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