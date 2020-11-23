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Видео новых ограничений в Москве и Петербурге 

Вадим Дроздов 56 минут назад
С 13 ноября 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге введены новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Основными пунктами в новых ограничениях стали перевод школьников и студентов на дистанционное обучение, блокировка социальных карт для проезда в общественном транспорте школьников и студентов, ограничение времени работы кафе, ресторанов и баров до 23:00. А вот торговля на вынос и доставка еду могут работать круглосуточно. Заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов не должна превышать 25% от общего числа мест. Спортивные мероприятия проводятся с присутствием зрителей только по согласованию с департаментом спорта и Роспотребнадзора. Временно приостанавливается выставочная и досуговая деятельность. Новогодние и Рождественские мероприятия отменены. Ограничения действуют до 15 января 2021 года.
Общество , Видео , Роспотребнадзор
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