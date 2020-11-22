В Петербурге рассказали о ситуации с COVID-19

«Впервые за последние недели мы увидели уменьшение количества госпитализированных, что может означать стабилизацию эпидемического процесса. Но это, конечно, вовсе не значит, что можно расслабиться и забыть обо всех ограничениях», — цитирует РИА Новости Лисовца.