Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела

Один из мифов, насаждаемых Западом о России – о том, что наша страна во все века являлась «государством-агрессором». Действительно, Россия (как и любое большое государство) вела многочисленные войны за расширение своих границ. Однако нередко складывалось и совсем иначе: соседи России включались в ее состав абсолютно мирными средствами. Каким образом?

Фото: Григорий Угрюмов "Иван IV под Казанью" Григорий Угрюмов "Иван IV под Казанью"

XV век стал эпохой объединения русских княжеств вокруг Москвы . На Руси, расколотой после татаро-монгольского нашествия на множество удельных княжеств, имелось несколько центров, которые могли стать точкой формирования централизованного Русского государства. Москва, Литва Тверь конкурировали за право стать собирателями русских земель. Хотя быстро стало ясно, что в этой борьбе побеждает Великое княжество Московское, соперники долгое время не только успешно сопротивлялись, но и наносили московским князьям весьма болезненные удары.

Большая часть московских владений приобреталась силой – ведь иначе и быть не могло. Князья, безраздельно властвовавшие в своих уделах, упорно сопротивлялись любым попыткам ограничить их суверенитет. Но среди множества конфликтов с Литвой, Тверью, Новгородом были случаи, когда совсем немалые территории приобретались мирным путем.

Один из примеров – включение в состав Москвы Великого княжества Ярославского. Это было большое княжество, земли которого лежали совсем неподалеку от Москвы и простирались от Ярославля на юге до Белого озера на севере. Правила там династия Смоленских Рюриковичей, наследников старшего сына Владимира Мономаха, когда-то правивших Киевом , гордившихся своим родом и считавших себя куда выше московских князей, происходивших от потомков младшего сына Мономаха, ушедших править на север – в Залесскую Русь.

Ярославское княжество долгое время сохраняло независимость за счет гибкой политики и готовности тамошних правителей идти на компромиссы с Москвой. В то время как Тверь или Рязань раз за разом отправляли свои полки на битвы с москвичами или же интриговали против них, ярославские князья со дня сражения на Куликовом поле были верными союзниками своего могущественного соседа. Не замеченным в крамоле ярославским князьям удавалось долгое время сохранять независимость, в то время как более строптивые правители уже давно лишились своих земель.

Впрочем, время вольного Ярославля закончилось к середине XV века. Тогда московские великие князья Василий II, а затем Иван III решительно взялись за реликт прошлого и начали постепенно ограничивать права ярославских князей, опираясь на Церковь, имевшую в княжестве значительные земельные владения.

Задачу облегчало то, что Ярославское княжество сильно пострадало во время междоусобной войны между Василием II и претендентом на московский престол Дмитрием Шемякой . В итоге крайне нуждавшийся в средствах ярославский князь Алексей был вынужден продать свое владение Москве. Но сумел выторговать чрезвычайно выгодные условия – право проживания в своей бывшей столице, часть доходов от княжества и право чеканки монеты. Когда в 1471 году князь умер, Ярославское княжество окончательно вошло в состав Москвы. Дольше удержать независимость смогли лишь Рязань и Псков

Первый русский царь Иван IV начал свое правление с завоевания осколков Золотой Орды – Казанского и Астраханского ханств. Попытка выйти к Балтийскому морю привела к долгой и разорительной Ливонской войне. Поход казаков атамана Ермака за Урал закончился присоединением обширных владений Сибирского ханства.

Но не только военной силой прирастали в те времена земли России. После того, как Волга оказалась в руках русских от истоков до самого устья, граница государства вышла к большой степи, простиравшейся от Волги до Южного Урала. Там кочевали башкирские племена, которые раньше подчинялись Ногайской орде, а теперь остались без покровителя. Новую силу, на которую можно было бы опереться в защите от враждебных соседей, башкиры нашли в русских.

В 1553 году племена западных башкир, земли которых лежали ближе всего к русской границе, начали переговоры с царем Иваном IV. Их результатом стало подписание серии жалованных грамот.

Как писал башкирский историк: « Иоанн Грозный принял башкир под свою высокую руку, милостиво обещал им охранять их и землю их от притеснений и захватов соседних народов и дать полную свободу исповедания башкирам религии ислама. Представители же башкирского народа торжественно поклялись по обряду своей веры перед царем как за себя, так и за народ и других потомков, обещая служить царю и русскому престолу верой и правдой, подчиняясь русским законам и предначертаниям нового своего правительства, если таковые не будут идти вразрез с постановлениями ислама. Башкиры были обязаны вносить легкую подать: «ясак» – медом, звериными шкурами или, взамен того, деньгами, которые [до этого] они должны были вносить казанским воеводам».

Ситуация не изменилась в XVII веке, когда южные рубежи России дошли до области Донского казачества. Тогда казаки находились в крайне сложной ситуации – их земли граничили с владениями Османской империи, которая была очень недовольна казачьей вольницей, занимавшейся набегами и грабежами. После того, как казаки с налета захватили важный оборонительный пункт турок – Азовскую крепость и обосновались там как у себя дома, терпению султана пришел конец. В 1641 году турецко-татарская армия подошла под стены крепости и осадила Азов. Началось знаменитое «Азовское сидение», когда горстка донских казаков четыре месяца успешно оборонялась против многократно превосходящих сил и победила, заставив турок отступить.

Но османы не прекращали грозить донцам, так что уже в 1646 году на землях Донского войска появился русский гарнизон, а финансовая и военная помощь из России стала главным источником существования казачества. После начала восстания Степана Разина казачьей верхушке стало понятно, что с Россией надо договариваться миром, потому что иначе есть риск потерять вольности. Разин был схвачен и выдан властям самими же казаками, которые выбрали законную власть русского царя.

28 августа 1671 года донские казаки дали присягу на верность государю Алексею Михайловичу. А в 1676 году присяга была принесена уже его наследнику – Федору III. Затем донцы стали давать присягу каждому новому царю. Так без единого выстрела область войска Донского вошла в состав России.

При Петре I случился еще один пример мирного расширения. В 1686 году был подписан вечный мир с Польшей, результатом которого стало вхождение России в Священную лигу – европейский военный союз, направленный против Османской империи.

Но еще одним условием мирного договора стало приобретение Киева у Речи Посполитой. За этот большой город заплатили всего 146 тысяч рублей – по тем временам около 10% годового бюджета государства. Деньги были выплачены в срок, никаких эксцессов с признанием изменившихся границ не возникло.

Когда уже в конце правления Петра I в 1721 году был подписан Ништадтский мир, завершивший Великую Северную войну, вновь золото стало платой за расширение границ. Швеция уступила России Прибалтику, Ингерманландию и Карелию, получив отступные два миллиона талеров. И вновь вплоть до 1917 года ни у кого в мире не появлялось ни малейшего сомнения о законности русских прав на эти земли.

Один из последних примеров мирного расширения – вхождение Грузии в состав Российской империи. В XVIII веке Грузия, окруженная сильными и агрессивными соседями-мусульманами – Османской империей и Ираном, ослабла настолько, что уже не могла защитить свою независимость. Страна обеднела, не хватало денег даже на армию. Число грузин уменьшилось настолько, что едва превышало население Санкт-Петербурга. Существовала высокая вероятность того, что пройдет совсем немного времени и христианский народ вовсе исчезнет, поглощенный турками и персами.

В 1771 году царь Картли и Кахетии Ираклий II умолял императрицу Екатерину II спасти Грузию, приняв ее в русское подданство.

Русская императрица решила, что поскольку с Закавказьем нет надежной транспортной связи, удержание этой территории будет представлять слишком сложную задачу, и ограничилась подписанием Георгиевского трактата 1783 года. Этот договор предусматривал русский протекторат над Грузией, которая отказывалась от самостоятельной внешней политики, а в обмен получала гарантии независимости и военной помощи.

В 1798 году новый правитель Грузии Георгий XII опять обратился к России с просьбой о принятии Грузии в состав империи. В 1800 году Павел I после долгих раздумий все же подписал манифест о присоединении Грузии, которое свершилось совершенно мирным путем. Имеретия и другие области Западной Грузии вошли в состав России позже, уже после победоносных войн с Турцией и подавления восстания царя Соломона II. Этот правитель вначале обещал признавать власть Санкт-Петербурга, но затем, прямо во время идущей русско-турецкой войны, снедаемый властолюбием, в 1809 году поднял восстание и попытался переметнуться на службу к старинным врагам Грузии – османам. Потерпев поражение, царь Соломон бежал к султану Махмуду II, а Грузия полностью вошла в состав Русского государства.

Для связи с Закавказьем уже в 1801 году через Кавказский хребет началось строительство Военно-Грузинской дороги, настоящего чуда инженерной мысли XIX века. Этот беспримерный труд был закончен к 1814 году, когда открылось постоянное транспортное сообщение между Россией и Грузией.