МВД соберет биометрические данные россиян

МВД России
создаст банк биометрических данных до 2024 года. Благодаря ему людей смогут идентифицировать по изображению лица, геномной информации и методом дактилоскопии. В своей работе специалисты министерства будут обращаться и к федеральной системе генетической идентификации.
МВД РФ намерено в течение 2021-2023 годов создать централизованный банк биометрических данных россиян, иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает ТАСС.
«Предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования банка», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Разработки позволят властям идентифицировать людей и неопознанные тела с помощью отпечатков пальцев, изображения лица и геномной информации. Планируется также взаимодействие с объединенной поисковой федеральной системой генетической информации.
Глава МВД Владимир Колокольцев
выдвигал идею создания биометрической информационной системы еще в 2014 году. Она должна объединить вместе с дактилоскопическими данными сведения из ДНК-лабораторий и систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.
В мае президент России Владимир Путин
предложил создать Национальную базу генетической информации.
«Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать базу», — сказал глава государства. Президент подчеркнул необходимость защиты персональных данных граждан. По словам Путина, финансирование проекта должно осуществляться из федерального бюджета.
В 2019-2027 годах, согласно документу, предстоит определить перечень основных знаний и навыков в области разработки и применения генетических технологий, в том числе технологий геномного редактирования, в целях актуализации на их основе образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования.
Поручения предусматривают разработку отдельных учебных курсов и дисциплин в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей и организацию повышения квалификации педагогических работников в этой предметной области.
К августу Путин поручил обеспечить внесение в программы создания и развития центров геномных исследований мирового уровня изменений, направленных на расширение перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), создание вакцин для профилактики этой инфекции, а также лекарственных препаратов для ее лечения.
К февралю 2021 года необходимо будет спрогнозировать потребности в обладающих современными знаниями и навыками кадрах, включая научных и научно-педагогических работников, в области разработки и применения генетических технологий, в том числе в области технологий геномного редактирования.
В 2017 году Путин сообщил, что «некие иностранные силы» занимаются сбором биоматериала представителей различных российских этносов. Так глава государства прокомментировал слова директора Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игоря Борисова
в ходе заседания Совета при президенте по правам человека
. Борисов рассказал, что некие лица собирают образы россиян при помощи систем видеонаблюдения.
«Но образы-то, это ладно, — ответил глава государства, — Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации».
«Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — продолжил президент.
Он добавил, что относиться к этому нужно без страха: «Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны». Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
пояснил, что такую информацию глава государства неоднократно получал от российских спецслужб.
«Эта информация по линии специальных служб России. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется», — детализировал представитель Кремля.
Видео дня. Одежда, от которой надо срочно избавиться