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Коронавирус установил новый антирекорд в России 

Майк Габриелян 1 час назад
Коронавирус установил новый антирекорд в России
Фото: РИА Новости
В России установлен новый антирекорд по смертности от COVID-19. В стране за минувшие сутки зарегистрировано 24 822 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Из всех пациентов 23,4% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровел 26 021 человек, скончались 467 пациентов.
Оценена необходимость жесткого карантина в Москве
Лидером по количеству зарегистрированных за сутки больных остается Москва. Здесь 7168 новых случаев COVID-19. На втором месте Петербург с 2476 пациентами. Следом расположились Московская область (916), Нижегородская область (451) и Свердловская область (378).
Коэффициент распространения COVID-19 в стране увеличился до 1,04. Эта цифра показывает, сколько человек успел заразить пациент до госпитализации.
Всего на сегодня в России выявлено 2 064 748 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 35 778 пациентов, выздоровели 1 577 435 человек.
Проведено более 71,8 млн тестов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавирусного больного.
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Общество , Роспотребнадзор
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