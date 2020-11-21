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Россия и Эфиопия возобновили авиасообщение 

Газета.Ru 1 час назад
Россия возобновила авиасообщение с еще одной страной
Фото: РИА Новости
Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines в субботу, 21 ноября, возобновила регулярные рейсы из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на московский аэропорт Домодедово.

"Домодедово" встретил первый регулярный рейс из Аддис-Абебы после возобновления авиасообщения между Россией и Эфиопией. С 21 ноября авиакомпания Ethiopian Airlines выполняет рейсы каждую субботу", — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с Японией, которое было прервано из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Общество , Аэропорт Домодедово , Домодедово , Москва , Московская область , Эфиопия , Япония
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