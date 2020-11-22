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За сутки в России умер 401 пациент с коронавирусом 

RT на русском и ещё 2 42 минуты назад
За сутки в России умер 401 пациент с коронавирусом
Фото: Reuters © Anton Vaganov
В России в течение суток скончался 401 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 36 179. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки подтвержден 401 летальный случай… За весь период по России умерло 36 179 человек», — говорится в сообщении.

Днём ранее в стране умерли 467 пациентов с коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции, показатель составляет около 1,7%.
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с коронавирусной инфекцией значительно увеличивает риск летального исхода.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.
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Общество , Происшествия , Эпидемия , Анатолий Альтштейн , Анна Попова , Сергей Бойцов , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Москва , Санкт-Петербург
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