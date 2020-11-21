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Синоптики предупредили о погодной аномалии в российских регионах 

Ura.Ru 1 час назад
Россиян ждет погодная аномалия
Фото: РИА Новости
Температура в азиатской части России выше климатической нормы на 20 градусов. Это вызвано таким же редким явлением, которое наблюдалось и в прошлом году, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Действительно, на 16-20 градусов температура на азиатской части выше климатической нормы. Аналогичный процесс наблюдался, но по повторяемости это крайне редкий процесс, когда зимой Атлантические воздушные массы проникают так далеко на восток и формируют температурный режим в континентальных районах Азии», — сообщил Вильфанд РИА «Новости».

Он отметил, что обычно климат на азиатской части России в зимний период отличается суровостью, так как туда не поступают воздушные массы с Атлантики, Средиземноморья, Индии или Тихого океана.
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Ранее Вильффанд пояснил, что в центральной и южной европейской части России не будет снега из-за влияния антициклона, который препятствует выпадению осадков, пишет агентство Nation News. При этом он также прогнозирует температуру воздуха чуть выше нормы на этих территориях, пишет RT.
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Общество , Погода , РИА Новости
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