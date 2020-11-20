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«Не справляюсь»: ведущая Ольга Ушакова объявила об уходе с Первого канала 

News.ru 58 минут назад
Известная ведущая заявила об уходе с Первого канала
Фото: ushakovao/instagram.com
Ведущая программы «Доброе утро» Ольга Ушакова объявила, что уходит с Первого канала. Недавно она родила четвёртого ребёнка и решила взять тайм-аут.
О своём решении многодетная мама написала в Instagram. Она призналась, что ей трудно совмещать работу и семью.

Отпуск по уходу за ребёнком. Имею право. Да, планы были другие. Я вышла на работу сразу после декрета, как и в прошлый раз. Была полна сил и оптимизма. Но год 2020 оказался ещё «чудесатее», чем можно было предположить, — написала она в соцсети.

Ушакова отметила, что с большим уважением относится к зрителям, поэтому решила честно признаться, что в настоящее время не может выполнять свою работу на 100%, а халтурить она не привыкла.
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Телеведущая приняла решение на время забыть о самореализации и собственных амбициях и посвятить время себе и своей семье. Она подчеркнула, что берёт тайм-аут, чтобы восстановиться и физически, и психологически.

Для такого человека, как я, было довольно страшно признаться: «Я не справляюсь». Но это надо делать, особенно, когда на тебе ответственность за детей. Капитан корабля должен быть, как говорится, в трезвом уме и добром здравии, а то заведёт ещё куда, — пояснила звезда экрана.

Ольга Ушакова добавила, что не знает, сколько времени продлится её «отпуск», пока не хочет ничего загадывать, однако она уверена, что обязательно ещё встретится со своими зрителями.
Ранее российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о закрытии всех своих проектов. В описании под одной из публикаций журналистка сообщила, что в конце ноября выходит последний эпизод шоу «Звёзды. Бабки. Ставки», писал NEWS.ru.
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Общество , Анастасия Ивлеева , Ольга Ушакова
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