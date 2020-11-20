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Молдавия сохранила запрет на въезд для россиян 

RT на русском 17 минут назад
Молдавия сохранила запрет на въезд для россиян
Фото: © DANIEL MIHAILESCU AFP
Молдавия сохранила запрет на свободный въезд в республику для граждан России и ещё 65 стран из-за неблагоприятной эпидемической ситуации.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения труда и социальной защиты.
Исключение сделано только для иностранцев, являющихся родственниками молдавских граждан или имеющих право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу.
Список стран «красной зоны» обновляется властями республики раз в две недели.
Общее число инфицированных коронавирусом в Молдавии приближается к 100 тысячам.
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