Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео

Чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина устроила в самолете скандал, отказываясь надеть маску. Видео инцидента, которое сняла на телефон сама спортсменка, публикует Telegram-канал «Москва 24».
Сама же Рогозина посчитала виновницей конфликта стюардессу, которая сходу попросила ее надеть индивидуальное средство защиты.
«Я никого не трогаю, пью воду», – сообщила на камеру чемпионка.
Ранее из салона воздушного судна в аэропорту Воронежа вывели пассажира, категорически отказавшегося использовать маску. Вылет рейса в Петербург задержался. В подобных случаях нарушителю может грозить штраф в размере до 30 000 рублей.