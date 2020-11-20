Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео

Чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина устроила в самолете скандал, отказываясь надеть маску. Видео инцидента, которое сняла на телефон сама спортсменка, публикует Telegram-канал «Москва 24».

Сама же Рогозина посчитала виновницей конфликта стюардессу, которая сходу попросила ее надеть индивидуальное средство защиты.

«Я никого не трогаю, пью воду», – сообщила на камеру чемпионка.