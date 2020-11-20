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Умер Юрий Балашов 

Алиса Селезнёва 21 минуту назад
Умер Юрий Балашов
Фото: соцсети
Художник, дизайнер и музыкант Юрий Балашов скончался на 66-ом году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook художник Гермес Зайготт.

«Юрий Балашов покинул нас и совершил переход в другое измерение! О церемонии похорон сообщим дополнительно! Светлого пути, наш верный друг!» — написал Зайготт.

Он также подчеркнул, что друзья и близкие скорбят.
Ранее Зайготт сообщал в соцсети, что Юрий Балашов тяжело болен и просил для него моральной и материальной поддержки.
Балашов известен своим сотрудничеством с фирмой «Мелодия» и оформлением дисков Софии Ротару, группы «Лейся, песня». Авторству Юрия Балашова принадлежал логотип группы Gorky Park, он также оформлял альбом «Civilization Phaze III» Фрэнка Заппа.
Балашов также создал собственную этно-электронную группу — «Волга».
Ранее, как сообщал «Рамблер», 17 ноября Москве скончался народный артист России, режиссер Роман Виктюк. Трагичную новость журналистам сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка. Режиссеру было 84 года.
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Комментарии
Общество , Юрий Балашов , Роман Виктюк , София Ротару
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