Пока вы спали: жителей Крыма загнали в угол 

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Жители Южного берега Крыма жалуются на жесткие меры, которые были введены для соблюдения природоохранного законодательства, и штрафы за прогулки в лесу. Особенно острая ситуация сложилась в Ялте, пишет РИА Новости.

По данным издания, ялтинцы отмечают, что их «просто загнали в угол», так как для того, чтобы погулять в лесу в двух минутах ходьбы от дома, они должны получать спецпопуска, либо заплатить штраф от трех до четырех тысяч рублей.

«Понимаете, все бродят по территории и не понимают, что могут попасться. Это сейчас с нами более-менее мягко, а что будет потом? Нас просто загнали в угол!» — заявил житель Ялты Евгений.

Работники особо охраняемых территорий отмечают, что долгие годы природоохранное законодательство практически не соблюдалось и пострадали экосистемы, и ведут разъяснительную работу с местными жителями.

Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, в которой осудила «отравление» российского оппозиционера Алексея Навального и потребовала дать на действия России «полноценный ответ». Об этом сообщает «Коммерсант».

Американские конгрессмены отметили, что годами пытались наказать Россию за «подобные ужасные выходки» и напомнили о газопроводе «Северный поток-2». Они призвали Германию «пересмотреть свою поддержку» этого проекта на фоне происшествия с Навальным.

Жители Москвы, которые приняли участие в испытаниях вакцины «Спутник V» от COVID-19, среди наиболее часто встречающихся побочных эффектов назвали повышение температуры, слабость и боли. Об этом сообщает РБК.

При этом все участники испытания вакцины, орошенные изданием, заявили, что иммунитет был сформирован, и они довольны тем, что сделали прививку.

Минстрой намерен запретить строительство апартаментов в России, проведя амнистию и легализовав уже построенные объекты. По мнению экспертов, такое решение позволит владельцам апартаментов, которые относятся к нежилым помещениям, однако де-факто используются как жилье, снизить затраты на содержание и получить возможность постоянной регистрации, пишет «РБК-Недвижимость».

При этом эксперты отмечают, что пока неясно, когда планируется ввести запрет на строительство и коснется ли он строящихся объектов. Также не определено, повлияет ли амнистия на налогообложение и стоимость коммунальных услуг в апартаментах или только позволит регистрироваться по месту жительства.

По мнению американского генерала Бена Ходжеса, Германия является единственным европейским государством, которое может изменить действия России на международной политической арене. Об этом пишет украинское издание «Главред».

«Для меня Германия — это ключевой союзник США и единственная страна, которая может изменить поведение Кремля», — подчеркнул он.

При этом генерал отметил, что оказать влияние на действия России могут также Украина, Турция и другие страны Черноморского региона.