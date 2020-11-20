МОСКВА , 20 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. "Нам некуда пойти!", "Что будет дальше?" — жители Южного берега Крыма жалуются на жесткие меры, введенные на заповедных землях. Люди с советских времен собирали там грибы, ягоды, травы. Теперь все это под запретом. Кроме того, без заранее оформленного пропуска нельзя даже просто выйти на прогулку — оштрафуют. Больше всего страдают в Большой Ялте: город буквально окружен заповедником. Работники особо охраняемых территорий, в свою очередь, разводят руками: долгие годы природоохранное законодательство здесь вообще не соблюдалось, пострадали экосистемы — "а вот теперь все по правилам".

"Проход запрещен"

На полуострове восемь ООПТ федерального значения. До 2018-го они имели статус региональных. "Повышение" понадобилось, чтобы усилить контроль за уникальными природными объектами и сохранить их.

Крымский национальный парк находится в ведении Управделами президента. Карадагский заповедник курирует Российская академия наук . Остальные шесть ООПТ относятся к ФГБУ "Заповедный Крым": учреждение по поручению правительства создали осенью прошлого года. В него входят четыре заповедника — "Ялтинский горно-лесной", "Казантипский", "Опукский", "Лебяжьи острова", а также два заказника — "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле".

Доступ в "Лебяжьи острова" и заказники открыт только для исследователей. В другие ООПТ пускали всех. Этим летом в ФГБУ ввели новые правила: для прохода на территорию нужно получить пропуск, заполнив специальную электронную форму. Заявки принимают в будние дни в рабочее время, рассматривают в течение суток. Можно еще прийти в офис организации: так, уверяют сотрудники, оформят быстрее — за несколько минут.

На охраняемых территориях запрещено охотиться, рыбачить, собирать ягоды, грибы, травы. Выгуливать домашних животных можно на коротком поводке и в намордниках. Кататься на велосипедах и автотранспорте — только на некоторых участках. Кроме того, передвигаться разрешается лишь по строго определенным маршрутам: буквально из точки А в точку Б и обратно.

За проход без пропуска — штраф от трех до четырех тысяч рублей. К административной ответственности привлекли уже более 500 человек, рассказывает РИА Новости заместитель директора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" Юрий Ведерников. "В основном это те, кто пытается жарить шашлыки. И те, кто разъезжает в местах, где это запрещено, на машине и мотоциклах", — поясняет он.

"Национальная ценность"

Крымчане восприняли эти меры в штыки. Особенно жители Большой Ялты. Крупнейший на полуострове заповедник фактически взял город в кольцо.

"Ялтинский горно-лесной" основан еще в 1970-х. Природоохранное законодательство де-факто не соблюдалось. В зонах рядом с населенными пунктами был проходной двор", — объясняет агентству зампредседателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов. По закону заповедник — это ООПТ с самым строгим режимом охраны, добавляет он.

Администрация Ялты, подчеркивает эколог, "и в украинские, и в российские времена" раздавала заповедные земли Южного берега Крыма налево и направо под застройку. Экосистема повреждена. Теперь страдают и люди.

"Хоть бы кто предупредил"

Местные признаются: о новых порядках они узнают уже непосредственно в лесу — от инспекторов. "Этим летом отправились семьей за грибами в Ялтинский заповедник. Набрали корзинку, возвращаемся к машине — навстречу лесники, — рассказывает РИА Новости Елена Макарова . — Заявили, что без пропуска нельзя. Мы же об этом не подозревали. Хоть бы кто предупредил! Выписали в итоге штраф. Снимали все на камеру. Добавили, что нам еще повезло: ведь за каждый собранный гриб — тоже штраф. Никогда такого не было!"

В похожей ситуации оказалась и Светлана Власенко: "У нас лес в пешей доступности от дома. Как-то раз с младшей дочкой решили выйти на природу, развеяться. Нас развернули. Честно — обидно до слез. Дети и так сидят целыми днями за компьютерами и телефонами, теперь и в лес, что ли, не выйти?"