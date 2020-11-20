Умер митрополит Феофан

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Лилия Галимова. Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, сообщила в пятницу журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана

"Президент Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана", — сказала она.

Как отметила Галимова, Рустам Минниханов распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон, чтобы достойно проводить в последний путь митрополита.

На сайте Татарской митрополии сообщается, что митрополит умер "от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией".

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (в миру — Ашурков Иван Андреевич), родился 25 мая 1947 года в Курской области. 1 августа 2012 года был возведен в сан митрополита. Награжден церковными и светскими медалями.