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Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан 

ТАСС и ещё 9 47 минут назад
Умер митрополит Феофан
Фото: ТАСС
Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, сообщила в пятницу журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Президент Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана", — сказала она.

Как отметила Галимова, Рустам Минниханов распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон, чтобы достойно проводить в последний путь митрополита.
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На сайте Татарской митрополии сообщается, что митрополит умер "от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией".
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (в миру — Ашурков Иван Андреевич), родился 25 мая 1947 года в Курской области. 1 августа 2012 года был возведен в сан митрополита. Награжден церковными и светскими медалями.
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Общество , Рустам Минниханов , Лилия Галимова , Республика Татарстан
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