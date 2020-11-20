Запашный напомнил Путину об обещании 

«Рамблер» писал, что ранее Эдгард Запашный предложил президенту внести посещение цирка в рабочий план. В свою очередь Владимир Путин пообещал, что обязательно приедет на цирковое представление.

По словам Запашного, обещание президент дал в прошлом году.

«Говорят, что обещанного три года ждут, но мне бы не хотелось, чтобы это так надолго затянулось. Понимаю, что сейчас пандемия, но надеюсь, что после этого всего Путин сдержит свое обещание и придет в цирк», — подчеркнул артист.