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Запашный напомнил Путину об обещании 

Алиса Селезнёва 7 минут назад
Запашный напомнил Путину об обещании
Фото: РИА Новости
Дрессировщик, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный напомнил президенту России Владимиру Путину о его обещании приехать на цирковое представление. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Рамблер» писал, что ранее Эдгард Запашный предложил президенту внести посещение цирка в рабочий план. В свою очередь Владимир Путин пообещал, что обязательно приедет на цирковое представление.
По словам Запашного, обещание президент дал в прошлом году.

«Говорят, что обещанного три года ждут, но мне бы не хотелось, чтобы это так надолго затянулось. Понимаю, что сейчас пандемия, но надеюсь, что после этого всего Путин сдержит свое обещание и придет в цирк», — подчеркнул артист.

Он также отметил, что последним лидером страны, который посетил цирк, был Леонид Брежнев.
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Общество , Политика , Эдгард Запашный , Леонид Брежнев , Владимир Путин
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