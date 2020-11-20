России угрожает дефицит водки 

Водка может подорожать, а с ее поставками могут возникнуть перебои. Об этом сообщают «Известия».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить с бизнесом вопрос о том, на ком должна лежать ответственность за утилизацию тары — на ее производителях или производителях товара. Сейчас она лежит на последних.

В сентябре в Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод заявили, что перенос ответственности на изготовителей тары приведет к росту стоимости напитков в стеклянной таре на треть в результате роста фискальной нагрузки на производителей — им будет сложно собрать тару у партнеров и отправить ее на переработку, поэтому они предпочтут заплатить экологический сбор.

Позавчера Союз производителей алкогольной продукции направил письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко , в котором выступил против перекладывания ответственности на производителей тары.

Там объяснили это тем, что цены на водку вырастут на несколько чувствительных для граждан рублей за бутылку в результате роста себестоимости бутылок. По этой причине покупатели могут перейти на более дешевую нелегальную продукцию, из-за чего поступления в бюджет снизятся.

Кроме того, перекладывание ответственности за утилизацию тары на ее производителей серьезно скажется на работе стекольных заводов, в результате чего могут возникнуть перебои с поставкой продукции в торговые сети.