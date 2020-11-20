Умер Равиль Исмагилов

Исмагилов ушел из жизни 19 ноября. 28 октября ему исполнилось 80 лет. Равиль Исмагилов был гендиректором пермского Дома художника, с 2004 по 2019 годы он был председателем пермского отделения ВТОО Союза художников России.

Родился Исмагилов в 1940 года в Перми. Свою творческую деятельность начал в 1970-х годах после окончания Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. Художник писал портреты известных пермских деятелей, пейзажей Пермского края. Больше 20 лет он посвятил оформлению интерьеров общественных зданий Перми и края.