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Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов

Москва24иещё 3
5 минут назад
В Перми скончался заслуженный художник России Равиль Исмагилов. Об этом сообщается в официальной группе пермского отделения Союза художников России в Facebook.
Умер Равиль Исмагилов
Фото: facebookfacebook
Исмагилов ушел из жизни 19 ноября. 28 октября ему исполнилось 80 лет. Равиль Исмагилов был гендиректором пермского Дома художника, с 2004 по 2019 годы он был председателем пермского отделения ВТОО Союза художников России.
Родился Исмагилов в 1940 года в Перми. Свою творческую деятельность начал в 1970-х годах после окончания Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. Художник писал портреты известных пермских деятелей, пейзажей Пермского края. Больше 20 лет он посвятил оформлению интерьеров общественных зданий Перми и края.
Общество,Россия,Пермь,
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