Назван лучший способ защитить детей от COVID-19

«Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний — это просто поощрять регулярное мытье рук. Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы», — поясняется в сообщении.