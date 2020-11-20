Россиянин ждал КТ 9 часов и умер после процедуры

Жителю Кургана Александру Катунину стало плохо сразу после процедуры компьютерной томографии. Медики не смогли спасти пациента. Родственники считают, что состояние мужчины ухудшилось после 9 часов ожидания очереди на КТ. Об этом URA.RU рассказала дочь пенсионера Олеся Горелова.

«Папе в тот день мы три раза вызывали скорую. Врачи приезжали. Затем его увезли в железнодорожную поликлинику, где он с 9:00 до 18:00 ждал, когда его доставят на КТ. Сразу после процедуры ему стало плохо. Врачи второй горбольницы пытались его реанимировать, но было поздно», — уточнила родственница.

По ее словам, 67-летний мужчина страдал астмой, при этом коронавируса не было. Томография показала поражение легких. Девушка не исключила, что это могла быть вирусная пневмония.

«Мы виним лечащего врача. Если бы она проверила сатурацию и поняла, что состояние критическое, она бы не держала его в поликлинике. С диагнозом отца его надо было сразу же подключать к кислороду», — считает Горелова.

Трагедия случилась 29 сентября, но только сейчас, говорит девушка, пришло осознание, что ситуация могла развивать по-другому. При этом лечащий врач отца уже уволилась из поликлиники, добавила родственница.

«Для нас это огромная потеря. И если бы нам самим позволили увезти его на КТ, а врачи были ли в контакте с родственниками, объясняли, чем можно помочь, мы бы сделали все, чтобы его спасти», — говорит Горелова.

В департаменте информационной и внутренней политики агентству прокомментировали, что департамент здравоохранения в этом случае проводить проверку не может.