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Россиянам хотят дать дополнительный выходной 

Deita.ru 30 минут назад
Россиянам хотят дать дополнительный выходной
Фото: ТАСС
У россиян может появиться отдельный оплачиваемый нерабочий день для прохождения вакцинации от коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Радио". С соответствующей инициативой выступила политическая партия "Коммунисты России".
Они уже направили свою идею в правительство. Партийцы аргументируют необходимость предоставления россиянам, проходящим вакцинацию, отдельного выходного дня, тем, что подготовка к этому мероприятию может занять у граждан много времени. Ввиду этих соображений коммунисты попросили правительство рассмотреть такую возможность.
Отмечается также, что после прохождения вакцинации всем, кому была сделана прививка, должна выдаваться соответствующая справка, которую можно предъявить на работе. Кроме этого, как считают авторы идеи, выходной нужно предоставить и взрослым россиянам для сопровождения на вакцинацию несовершеннолетних.
Такой день должен предоставляться на предприятиях и организациях всех форм собственности, отметили в партии.
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Общество , Социология , КПРФ , РИА "Дейта"
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