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Психолог объяснил тягу россиян к новогодним игрушкам в виде коронавируса 

News.ru 18 минут назад
Россияне скупают новогодние игрушки в виде COVID
Фото: ТАСС
Новогодние игрушки в виде COVID-19 чаще всего приобретают россияне, которые очень скептически относятся к информации о коронавирусе и его последствиях. Об этом в разговоре с NEWS.ru завила психотерапевт и психолог Яна Якупова.
Однако нередко за внешней уверенностью таких людей скрывается сильная тревога, которую они подавляют и игнорируют. И покупка игрушки в виде коронавируса в подобной ситуации придаёт человеку уверенность в собственном бесстрашии перед COVID-19, поясняет Якупова.

Ёлочные украшения в виде коронавируса также активно приобретают россияне, которые желают выделиться и получить признание окружающих, а также те, кто хочет оставить у себя раритет с периода пандемии, — рассказала психотерапевт.

Новогодние игрушки в виде Деда Мороза в медицинской маске покупает более широкая аудитория россиян, отмечает специалист. Люди устали от ограничений, и популярный персонаж, изображённый в средстве индивидуальной защиты, помогает им добавить немного юмора в наполненные стрессом будни. А смех и веселье дают человеку возможность расслабиться даже в самые сложные жизненные периоды, поясняет Якупова.
Однако мнительным людям с выраженной тревожностью по поводу здоровья специалист рекомендует отказаться от покупки «карантинных» ёлочных украшений. Игрушки в виде Деда Мороза в маске, а тем более COVID-19, будут только усиливать переживания и страх заболеть.
Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус стал причиной того, что традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить. При этом его вотчина продолжает принимать гостей круглый год. Здесь по-прежнему проходят экскурсионные и игровые программы. Разумеется, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
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Общество , Социология
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