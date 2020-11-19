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В России перестанут выдавать свидетельства о разводе 

Газета.Ru и ещё 4 51 минуту назад
В России перестанут выдавать свидетельства о разводе
Фото: ТАСС
В России перестанут выдавать свидетельства о разводе. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
До конца 2020 года ведомство планирует оцифровать сведения с 1926 года — 525 млн записей, которые все это время хранились на бумаге. Все данные будут перемещены в ЕГР ЗАГС — облачный реестр всех записей актов гражданского состояния.
Кроме того, ФСН планирует в дальнейшем перейти на реестровую модель и отказаться от некоторых видов бумажных бланков.

"Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии", — отмечается в сообщении.

По словам заместителя руководителя ФНС России Виталия Колесникова, на базе ЕГР ЗАГС создается Единый регистр населения, который послужит источником достоверных сведений о физических лицах.
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Общество , Федеральная налоговая служба
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