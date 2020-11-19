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Драка и уход из студии: самые громкие скандалы с Норкиным 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
Драка и уход из студии: самые громкие скандалы с Норкиным
Фото: РИА Новости
Ведущий «Место встречи» Андрей Норкин не раз оказывался втянут в конфликты в ходе шоу, выгонял из студии участников программы, а однажды ушел сам. Громкие скандалы с Норкиным вспомнило издание «Утро.ru».
Так, одним из запоминающихся инцидентов, которые произошли во время съемок программы, стала драка члена Общественной палаты Павла Пожигайло и журналиста Анатолия Баранова. Ее спровоцировал Пожигайло, назвав Баранова — «мракобесом». Норкину с трудом удалось остановить враждующие стороны.
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При этом сам ведущий не всегда был спокоен и однажды также резко отреагировал на высказывание украинского эксперта Кирилла Климчука, заявившего, что «Россия — это страна-гопник». Норкин попросил эксперт извиниться, а после его отказа, выгнал из студии.
Также телеведущий в ходе одной из программ не выдержал спора и уже сам покинул студию. Позже он пояснил такое поведение переутомлением и плохим настроением.
При этом чаще всего Норкин шутит в ходе программы и рассказывает анекдоты.
«Рамблер» писал, что ранее очередной выпуск своей передачи Норкин завершил анекдотом о российском президенте Владимире Путине, его пресс-секретаре и усах. В другом выпуске шоу ведущий посмеялся над «мужиками» и их тонкой нервной системой.
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Комментарии
Общество , Павел Пожигайло , Андрей Норкин , Владимир Путин , Анатолий Баранов , Общественная палата России
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