Драка и уход из студии: самые громкие скандалы с Норкиным 

Ведущий «Место встречи» Андрей Норкин не раз оказывался втянут в конфликты в ходе шоу, выгонял из студии участников программы, а однажды ушел сам. Громкие скандалы с Норкиным вспомнило издание «Утро.ru».

При этом сам ведущий не всегда был спокоен и однажды также резко отреагировал на высказывание украинского эксперта Кирилла Климчука, заявившего, что «Россия — это страна-гопник». Норкин попросил эксперт извиниться, а после его отказа, выгнал из студии.

Также телеведущий в ходе одной из программ не выдержал спора и уже сам покинул студию. Позже он пояснил такое поведение переутомлением и плохим настроением.

При этом чаще всего Норкин шутит в ходе программы и рассказывает анекдоты.