Российские вузы попали в список самых лучших в мире

Три российских вуза попали в рейтинг самых привлекательных среди работодателей мира, составленный британским журналом Times Higher Education. Всего список содержит 250 университетов из 43 стран.

Лидирующие места заняли вузы США : на первом месте Калифорнийский технологический институт, на втором — Массачусетский технологический институт, на третьем — Гарвардский университет . Пятёрку лучших замыкают британские Оксфордский и Кембриджский университеты. Также в топ-10 попали Токийский университет, Стэнфордский университет, Университет Торонто, Национальный университет Сингапура и Йельский университет.

Наибольшее число вузов в рейтинге располагаются в Соединённых Штатах (51), 18 учреждений находятся во Франции, 17 — в Германии, 14 — в Великобритании, по 10 — в Нидерландах, Австрии и Китае.

Для составления списка эксперты опросили специалистов по подбору персонала.

Ранее NEWS.ru писал, что студенты, обучающиеся в Московском государственном университете имени Ломоносова на платной основе, намерены подать коллективный иск к вузу. Учащиеся хотят получить перерасчёт, потому что, по их мнению, из-за ухода на дистанционное обучение на фоне пандемии коронавируса качество образования снизилось.