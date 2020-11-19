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Собчак встревожил кашель Путина 

Артём Кульша 36 минут назад
Собчак встревожил кашель Путина
Фото: ТАСС
Журналистку Ксению Собчак тревожит кашель президента России Владимира Путина. Об этом она сообщила в своем телеграме.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. В ходе него он, в частности, попросил их оказать финансовую поддержку регионам, которые действительно в ней нуждаются, вне зависимости от формального показателя выпадающих доходов.

«Падение цен на нефть на них никак не влияет, а ситуация как… кхм-кхм… как была острой, так и остается. Кхм-кхм! А острые… Кхм-кхм! Извините. Острые текущие финансовые проблемы… кхм-кхм-кхм… кхм-кхм… есть… кхм… Я прошу обязательно учесть этот аспект. В целом обращаю внимание… кхм-кхм… сейчас нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов снова и снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынке, у коммерческих банков и тем самым отвлекать средства от задач социального и экономического развития», — произнес президент.

Сегодня Собчак опубликовала видеозапись этого фрагмента выступления Путина, а в подписи к нему написала, что «Владимир Владимирович кашляет… тревожно…».
Путин сильно закашлялся на совещании по коронавирусу
В октябре Собчак сообщила в эфире своего шоу «Док-ток» на Первом канале, что заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Она рассказала, что у нее были кашель и повышение температуры тела, но она уже почти выздоровела. Также Собчак упомянула, что ее трехлетний сын Платон переболел коронавирусной инфекцией в конце лета.
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Общество , Ксения Собчак , Владимир Путин
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