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«Будут вымирать»: Россию ждут техногенные катастрофы 

Мария Иванова 1 час назад
«Будут вымирать»: Россию ждут техногенные катастрофы
Фото: РИА Новости
Экономисты Михаил Делягин и Михаил Хазин в интервью YouTube-каналу Metametrica заявили о нехватке в России квалифицированных специалистов. По мнению Делягина, это грозит стране техногенными катастрофами.

«Люди, которые никогда не видели как оператор гидравлического пресса закрывает спичечный коробок, не сломав его, они не понимают, что такое специалист. Невозможно по удаленке учить людей, количество специалистов будет стремительно сокращаться», — заявил Хазин.

Делягин согласился со своим коллегой.

«Будет рост аварий и, может быть, даже техногенных катастроф ровно по этой причине», — подчеркнул он.

По мнению экономиста, стремление к экономии приведет к замещению специалистов «трудолюбивыми людьми» из Средней Азии, а это «катастрофа и аварии».

«Специалисты будут просто вымирать, вымирают те люди, которых учили еще при советской власти, то есть единственные носители профессии», — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее Делягин заявил, что после победы Джо Байдена на выборах президента США в России усилятся «фигуры, ориентированные на либералов», и через несколько месяцев начнется серьезный кризис.
По его мнению, из-за прихода к власти в США демократов резко обострится ситуация в Донбассе.

«Страхи, что введут санкции и закроют наш государственный долг для иностранных инвесторов, это, мне кажется, сомнительно», — отметил он.

По мнению экономиста, «реальные враждебные действия» все же будут, включая экономические провокации и «компьютерные войны». За этим последует обвал нефтяных цен и «вырезание» России с рынка.
Делягин отмечал, что спад российской экономики оставляет не менее шести-восьми процентов. По его подсчетам, в России семь миллионов безработных, а к Новому году их число может вырасти до десяти.
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Комментарии
Общество , Наука и техника , Михаил Хазин , Джозеф Байден , Михаил Делягин
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